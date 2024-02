Spray al peperoncino contro la troupe di Striscia | così sono fuggite le borseggiatrici

Spray al peperoncino spruzzato a scuola: lievi intossicazioni, ma nessuno studente in ospedale: Intorno alle 11.30, qualcuno avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino, forse solo per provarlo, finendo con il creare problemi anche ad altri studenti. In via Madonna del Terraglio, a Verona, sono ...

Spray al peperoncino in una scuola di Verona, scatta il panico: TEMI: le grand chic notizie verona spray peperoncino verona via madonna del terraglio verona Note sull'autore Redazione

Bolawrap alla Municipale, 'Votare un provvedimento dell'opposizione, oppure affossarlo No, il Pd ne propone uno sostanzialmente identico': ... per pura scelta politica, lasciavano la Polizia Municipale a confrontarsi con delinquenti armati di coltelli e macete, solo col supporto di una mazzetta distanziatrice e lo spray al peperoncino. ...