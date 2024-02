Sport in tv oggi lunedì 19 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024)19, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis nella giornata odierna con diversi tornei che prenderanno il via. In gioco anche molti italiani, tra cui Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti che faranno il loro esordio a Doha, si spera in maniera positiva: il piemontese giocherà contro il russo Kotov, mentre il toscano affronterà il cinese Zhang. Due impegni da non sottovalutare certamente. Di scena anche il ciclismo con la prima tappa dell’UAE Tour. Piccola corsa a tappe da seguire con attenzione in una stagione appena cominciata per gli “artisti del pedale”. Inoltre ...