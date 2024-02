Spoki | la startup che dalla Puglia mira alla Silicon Valley

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lapugliesesi appresta a fare un grande passo verso l’innovazione internazionale, dirigendosi verso la. Dal 26 febbraio all’8 marzo 2024, sarà a San Francisco per partecipare a INNOVIT, un hub culturale e di innovazione che connette le piccole e medie imprese italiane ai più avanzati ecosistemi globali nel campo della scienza, della ricerca e della cultura., con sede a San Vito dei Normanni (Brindisi), è unadigitale che rivoluziona il marketing consentendo alle aziende di integrare WhatsApp nella loro comunicazione professionale. Nel 2023, ha registrato un notevole aumento del fatturato del 230%. Leggi anche: — COME RICONOSCERE UN TESTO GENERATO DA IA? IL TOOL ORA ANCHE IN ITALIANO...