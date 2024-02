Spoiler di Greta | ecco quando finirà il Grande Fratello

Grande Fratello, concorrenti spoilerano quando ci sarà la finale: regia censura: E dai! Un mese...' A quel punto Greta si è messa a fare i conti, asserendo che nel giorno in cui sono andati in gita gli autori avrebbero svelato loro che la finale dovrebbe esserci un giorno tra il ...

I concorrenti del Grande Fratello spoilerano la data della finale: 'Ce l'hanno detta gli autori al ristorante': 'Domani è il 19, è vero! Se finisce il 20 è un mese se finisce il 25 mancano un mese e 5 giorni' , ha affermato Greta che, successivamente, ha spoilerato la data di chiusura del Grande Fratello : Dal ...

√ Dua Lipa, Taylor Swift: quante popstar ci sono in 'Argylle': A un film come "Barbie" però, a una regista come Greta Gerwig non dici di no, anche se poi a ... Difficile andare più in là di così senza fare spoiler, per cui mi limito a dire che il ruolo di Dua Lipa ...