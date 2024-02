Spogliatoi Banchieri | Una gioia vedere i ragazzi così»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Finisce con i giocatori della Vis a fare festa con i propri tifosi e con quelli del Pescara contestati dalla propria curva. Il 4-0 produce sentimenti alterni. Esaltanti per la Vis che da tempo non si gustava una vittoria di queste dimensioni. Misterè il primo a presentarsi in sala stampa: "Abbiamo disputato una buona gara contro una squadra forte e importante, bene allenata, ma lasciatemi prima fare un augurio di pronta guarigione a mister Zeman, che torni presto in panchina. Zeman ha fatto la storia del calcio italiano". Quanto alla gara, "l’abbiamo giocata bene dall’inizio alla fine sia tecnicamente che tatticamente, isono stati bravi, sapevamo che non era facile, dovevamo arginare i loro movimenti, all’andata avevamo faticato ad arginarli, stavolta siamo riusciti a metterli in difficoltà noi". Soprattutto con Mamona che ha ...