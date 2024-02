Spianata delle moschee | Hamas | Israele viola la libertà di culto

Il Monte del Tempio (in ebraico , Har haBáyit, in arabo al-Haram al-sharif «il Nobile Santuario», noto anche come Spianata delle Moschee) è un sito religioso situato nella Città Vecchia di Gerusalemme. A causa della sua importanza per l'ebraismo, per il cristianesimo e per l'islam è uno dei luoghi religiosi più contesi al mondo, attualmente motivo di conflitto fra Israele e arabi musulmani.