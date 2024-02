“Speravo fosse una bambina” | l’annuncio di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024)hanno svelato il sesso del loro bebè: ospiti a La volta buona per un gender reveal in diretta tv, i due hanno fatto sapere ai telespettatori che il loro primogenito sarà un maschietto. “Oggi entriamo nel quarto mese”, ha annunciato, sul divanetto insieme al compagno e ai genitori, Maria Teresa Ruta e Amedeo. Tutto pronto per il grande momento in studio mentre, in collegamento da casa, anche i genitori diassistevano al reveal. Poi, dopo il countdown, l’apertura della scatola con palloncini e coriandoli azzurri. “sei felice? Te lo aspettavi?”, ha chiesto quindi Caterina Balivo. “Ho fatto tanti sogni in cui tenevo un bambino tra le braccia, ma devo essere sincera,...