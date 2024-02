Sparatoria in una casa con 7 bambini | ci sono almeno 4 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il bilancio dell’ennesima strage compiuta negli Usa è terrificante. Al momento infatti si contano quattroa Burnsville, vicino a Minneapolis, nel Minnesota. Tra loro cidue agenti di polizia e un paramedico dei vigili del fuoco, intervenuti all’interno di una abitazione in cui un uomo armato si era barricato con una donna e settedi età compresa tra 2 e 15 anni. La strage è avvenuta nella mattinata di domenica 18 febbraio dopo una richiesta di aiuto per violenza domestica.Leggi anche: Strage di Palermo, Gli atroci messaggi di Kevin all’amico: “Qui succedono cose strane…” Il racconto della strage di Burnsville “Aveva diverse armi da fuoco e grandi quantità di munizioni”, spiega un portavoce della polizia di Burnsville in Minnesota. Gli agenti hanno prima tentato di trattare con il sequestratore per circa quattro ...