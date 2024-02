Spal | quanti rischi a Fermo Dalmonte segna il pareggio

(Di lunedì 19 febbraio 2024)Lanon va oltre ilsul campo della Fermana, restando almeno fino alla prossima giornata in zona playout. Per i biancazzurri è il terzo risultato utile di fila, ma dopo le due vittorie ottenute contro Recanatese e Pescara ci si aspettava di poter calare il tris contro l’ultima della classe, che invece strappa con merito un punto. Sono tre i cambi che mister Di Carlo apporta rispetto alla formazione schierata col Pescara: Peda al posto di Fiordaliso al centro della difesa, dentro Maistro e fuori Edera a centrocampo, mentre Zilli è il prescelto per agire in tandem con Antenucci davanti. L’avvio dellaè molto promettente, un monologo biancazzurro che nei primi 20 minuti produce tre palle-gol costruite dagli esterni di centrocampo, che però non vengono concretizzate. La prima chance è per ...

La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Fondata nel 1907 come circolo religioso-culturale Ars et Labor, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla FIGC nel 1910 con la denominazione Ferrara Foot-Ball Club. Il ramo sportivo si separò dal circolo il 15 marzo 1913 costituendosi come Società Polisportiva Ars et Labor, con la squadra di calcio che si allineò a tale denominazione a partire dal 1919.

