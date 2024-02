Spagna | test in Galizia galvanizza Feijoo e indebolisce Sanchez

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Il Pp conserva la maggioranza assoluta" (El Pais), "conservae il Psoe affonda a favore del Bng" (La Vanguardia), "Vittoria al Pp e debacle del Psoe", (La Razon), "vince la partita conin" (El Periodico): sono alcuni dei titoli dei quotidiani iberici che danno conto della vittoria ieri del Partito Popolare nel suo storico feudo nel nord-ovest dei. E' letta da tutte le analisi come la riaffermazione della leadership in chiave nazionale del presidente del Pp, ilno Alberto Nunez Fejioo, che nel sostenere il suo successore a governatore, Alfonso Rueda, aveva lanciato la sfida, raccolta e perduta dal premier socialista Pedrodopo le elezioni politiche di luglio e per capitalizzare l'opposizione ...

Aitana, all'anagrafe Aitana Ocaña Morales (Barcellona, 27 giugno 1999), è una cantautrice spagnola.

Spagna: i popolari vincono le elezioni in Galizia: Test di popolarità per Sánchez Questo trionfo era di particolare importanza per Feijóo, che ha ... La Galizia è una delle roccaforti dei conservatori in Spagna. Ha conosciuto in natali del dittatore di ...

F1 - Ferrari, Sainz sulla SF - 24: 'Vettura molto diversa dalla 2023': ... in attesa di scendere in pista la prossima settimana in Bahrain dove si svolgeranno i test pre - ...grandi che spero vadano nella giusta direzione - ha dichiarato Sainz ai microfoni di Dazn Spagna - ...

Marc Marquez su Fernando Alonso: 'Uno dei pochi che fa sorpassi veri in Formula 1. Ecco cosa mi ha insegnato...': ...nel 2023 ('Scelte di cui potrei pentirmi per tutta la vita') e dell'altro grande idolo della Spagna ... se la settimana scorsa a Sepang - dopo i test - fosse stata improvvisata una Sprint Race di nove ...