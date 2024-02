Spaccio internazionale di droga | 18 arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pisa, 19 febbraio 2024 - Scoperto un giro diche fruttava denaro che veniva poi investito sui mercati finanziari. Per questo 18 persone sono finite in manette. Scoperta una struttura criminale stabile, gestita da una famiglia di origini marocchine, la quale, essendo stanziale tra l'Italia, la Spagna e il Marocco, sarebbe riuscita ad importare ingenti quantitativi di hashish acquistati in Marocco. Lo stupefacente sarebbe stato importato dalla Spagna verso l'Italia mediante l'utilizzo di autoarticolati con targa spagnola e condotti da autisti, ossia dei "corrieri" compiacenti, i quali transitando dal valico di confine di Ventimiglia con carichi di copertura, come alberi da frutta o batterie per automobili, avrebbero consegnato laai sodali stanziati in Italia, che avrebbero coordinato le operazioni di ricezione e smistamento dello ...