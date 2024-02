Spaccata a Lido Adriano | svaligiata l’ottica Geremia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ravenna, 19 febbraio 2024 – Arriverebbe a sfiorare i 30mila euro, solo di merce asportata, il danno causato dai ladri all'Otticadi, vittima nella notte di una. I malviventi hanno sfondato la vetrina del negozio, all'interno del centro commerciale Augusto di via Zancanaro Tono, intorno alle 4 utilizzando una Fiat 500 rubata. L'auto è stata poi rinvenuta a poche centinaia di metri di distanza, mentre i malviventi sono fuggiti a bordo di una seconda vettura. Una volta arrivati al lavoro, questa mattina intorno alle 7, donne delle pulizie e primi dipendenti hanno trovato sul posto la polizia. In pochi minuti i ladri hanno arraffato dalle scansie tra le 250 e le 300 paia di occhiali, riempiendo alcuni scatoloni. Notevole il danno anche alle strutture, dato che una delle vetrine è stata ...

