“Sound of freedom” | il film di cui tutti parlano esce oggi al cinema

(Di lunedì 19 febbraio 2024)il 19 e 20 febbraio nelle nostre saletografiche, ilcampione di incassi in America che sta facendo molto parlare anche in Italia. L’invito di Don fortunato di Noto, da sempre impegnato nella lotta contro gli abusi su minori. Una pellicola osteggiata per anni dalla grandi case di distribuzione, non solo dalla Disney, ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Dopo il record di incassi negli Stati Uniti, Sound of Freedom arriva in Italia . Il film ha come protagonisti Jim Caviezel e il premio Oscar Mira ... (notizie)

La recensione di Sound of Freedom - Il Canto della Libertà: negli Stati Uniti è stato uno dei casi cinematografici del 2023, lo diventerà anche in ... (movieplayer)

Sound of Freedom - Il canto della libertà, di Alejandro Gomez Monteverde: Monteverde perde contatto con Sound of Freedom quasi subito, dopo qualche interessante movimento di macchina ed un prologo claustrofobico come un horror latino. Poi però è come se al film cadesse la ...

Sound Of Freedom, la recensione: Jim Caviezel e un film diventato un caso: È così che inizia Sound of Freedom - Il Canto della Libertà , che negli Stati Uniti è stato uno dei casi cinematografici del 2023. Uscito nelle sale americane il 4 luglio, dopo un esordio da circa 20 ...

Arriva in Italia 'Sound of freedom' con Jim Caviezel, Bill Camp e Mira Sorvino: ROMA - Negli Usa è stato uno dei casi cinematografici dell'anno appena concluso, e dopo mesi di clamore è pronto a sbarcare tra pochi giorni anche in Italia. Stiamo parlando di Sound of Freedom - Il Canto della Libertà, film diretto da Alejandro Monteverde che vede il ritorno al cinema di Jim Caviezel (La Passione Di Cristo, la serie Person of Interest). Uscito nelle sale ...