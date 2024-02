Sospiro Comacchiese Fantinuoli rompe un digiuno di due mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)1 placci bubano 0: Farinelli, Grassi (80’), Luciani (46’ Biolcati), Angelini (65’ Cavalieri D’Oro), Alberi, Marcolini, Centonze K., De Angelis, Tedeschi, Marongiu (80’ Fantini), Neffati. All. Bresciani PLACCI BUBANO MORDANO: Geraci, Regoli, Hassan Shadi Emad (89’ Guidazzi), Greco, Taroni, Borini (86’ Guerrini), Fagnocchi (60’ Tumulo), Ghini (70’ El Bouhhali), Ramoz, Busillo, Gasparri (73’ Gurioli). All. Martini Arbitro: Ruggeri di Cesena Marcatore: 86’Note: ammoniti De Angelis e Angelini. Latorna alla vittoria dopo un periodo di appannamento post sosta natalizia. Ci pensa il, appena entrato, nei minuti finali (86’) a incornare in rete l’angolo battuto da Neffati. Ma quanta ...