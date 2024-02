Sospensione idrica a Torrione alto | l’elenco delle strade interessate

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Salerno Sistemi fa sapere che per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzioneperdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggioreti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazionemercoledì 21 febbraio dalle ore 14 alle ore 24. Lecoinvolte sono: via A. Tesauro; via R. Virtuoso; via F. Mancini; via G. Quagliariello; via G. B. Falcone; via A. Lenza; p.zza R. Petti; via F. Amodio; via M. Farina; via Felline; via A. Migliorati; via S. Apicella; via E. Moscati; via F. Della Monica; via R. Morese; via O. De Sica; via F. Federici; via G. Cristaino; via G. M. Pessolani; via C. Farina; via V. Del ...