Sorpreso a rubare in una casa a Villa di Tirano | 37enne arrestato | nello zaino aveva arnesi da scasso | coltello e ascia

(Di lunedì 19 febbraio 2024)di, 19 febbraio – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoin flagranza unstraniero, pregiudicato e senza fissa dimora, per i reati di tentato furto in abitazione, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I militari, durante il servizio di perlustrazione adi, hanno visto che la porta di un’abitazione, disabitata da alcuni mesi, era stata forzata. Entrati per un controllo hanno trovato all’interno lo straniero, il qualeaddosso locontenente unda cucina, un’, il martello e lo scalpello utilizzati per scassinare la serratura della porta d’ingresso. I carabinieri hanno pertanto ...