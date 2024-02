Sophie Codegoni e Basciano volano alle Canarie Crisi rientrata?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024)e Alessandrohanno superato ladi coppia? Gli indizi social che porterebbero ad un ritorno di fiammae Alessandrosi sono amati tanto e dal loro amore è nata Celine Blue. I due hanno attraversato un periodo die ora starebbero tentando di tornare insieme. In questi giorni e durante la settimana sanremese in un’intervista l’ex vippona aveva dichiarato a EG Magazine: «Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine.» Leggi anche–> Grande Fratello, Mirko lascia la Casa e scrive una lettera per Perla. La ...