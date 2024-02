Solo un influencer su cinque dichiara sempre i contenuti pubblicitari

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il “vizio” non è solamente italiano. La scarsa trasparenza nelle comunicazioni social è un problema che riguarda l’intero ecosistema dei content creator, soprattutto per quel che riguarda le sponsorizzazioni e i(figli di accordi commerciali tra il singolo e le aziende). È questo il preoccupante dato che emerge da un’indagine condotta dalla Commissione UE suglidi tutta Europa. Solamente uno su, il 20%,e pedissequamente ai suoi follower la natura commerciale di un post, di un video e delle stories. Tutti gli altri, invece, non seguono questo principio che – tra le tante cose – è anche oggetto di una normativa ad hoc e che, ora, è anche oggetto delle verifiche ai sensi del Digital Service Act. LEGGI ANCHE > Il nuovo paradigma: ...