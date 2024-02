SNAI – Champions League | tocca a Inter e Napoli Inzaghi da «1» a 1 | 77 | i campioni d’Italia a 2 | 65 col Barça

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Martedì sera i nerazzurri ospitano l’Atletico Madrid, mercoledìagli azzurri al ‘Maradona’ contro i blaugrana. Nelle antepost per il passaggio del turno la capolista della Serie A avanti a 1,60 Milano, 19 febbraio – Dopo la vittoria della Lazio sul Bayern, tra martedì e mercoledì scendono in campo anche le altre due italiane impegnate

Nerazzurri in casa per chiudere al meglio il girone; Napoli col Braga («1» a 1,45) a un passo dagli ottavi, la Lazio deve battere l’Atletico Madrid ... (sbircialanotizia)

Pronostico Psv - Borussia Dortmund quote andata ottavi Champions: Il segno Goal si attesta a 1.53 su Betfair e bet365 e a 1.57 su William Hill, mentre il No Goal è bancato a 2.45 su Betfair e Snai e a 2.48 su BetFlag. Leggi gli altri pronostici Champions della ...

Pronostico Inter - Atletico quote andata ottavi di finale Champions League: PRONOSTICO INTER - ATLETICO QUOTE L'Inter viaggia spedita anche in Champions, dove ha perso solo ... come dimostra la quota dell'esito over 0.5, fissata a 1.05 sulle lavagne di Snai, Sisal e Betfair. ...

SNAI - Serie A: venerdì Inter - Salernitana, Inzaghi 'rasoterra' Favorite tutte le big, il colpo del Bologna all'Olimpico a 3,40: Juve ok a Verona a 1,65, Milan a 1,83 Milano, 15 febbraio - Dopo i primi ottavi di Champions e i ... Le quote Snai non danno scampo alla Salernitana: l'impresa granata si gioca a 14, con il segno '1' a ...