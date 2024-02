Smog in Lombardia | Sala perde la pazienza con i giornalisti e Fontana parla dei “miracoli fatti dalla Regione” Europa Verde | “Gara di incompetenza”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il primo è stato il presidente Attiliondo dei “” che starebbe facendoper “ridurre l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti”, le “politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili e per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità”. Poi è toccato al sindaco di Milano Beppe, che di fronte alle domande sui livelli record diin città ha perso lacon i. “Milano è la terza città più inquinata al mondo? Sono le solite analisi estemporanee gestite da un ente privato. Mi meraviglio anche di voi, non è che potete riportar notizie lette dai social. Chi fa queste analisi? Arpa fa altre analisi che ...