Smog | Bologna la terza città più inquinata d’Italia

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Ci sono ben cinquedell’Emilia Romagna nelle prime dieci posizioni dellepiù inquinate. Sul podio ci sono Parma (seconda) e) – dove peraltro oggi il meteorologo di Arpae ha consigliato di non uscire per andare correre -, dietro a Milano (prima). Lo dice la graduatoria stilata da IQAir, sito svizzero che monitora in tempo reale la qualità dell’aria nel mondo, considerando i valori delle polveri sottili (PM 2.5). Tutte e tre levengono classificate con un indice di qualità dell’aria “non salutare”, così come Pavia, che si trova al quarto posto della classifica, e Piacenza, che si trova al quinto. Le altre duedell’Emilia Romagna tra le prime dieci posizioni sono Forlì e Ravenna ...

