Smog | aria inquinata si o no? A Milano un test permette ai cittadini di scoprirlo

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 feb. (Adnkronos) - Unper i milanesi che vogliono scoprire se davvero l'della loro città sia davveroo no. E' quello ideato dall'associazioneper l', riservato a chi è residente a, abbia un'età superiore ai 18 anni e un titolo di studio pari o superiore alla terza media e un accesso a internet. In sostanza si tratta di una "campagna di scienze partecipata": è sufficiente prenotare un appuntamento al link https://sites.unimi.it/toxlab/benessere.mentale/appuntamenti/index.php e scegliere data e luogo. Una volta ottenuta la conferma di partecipazione occorrerà presentarsi di persona nel luogo scelto e si riceverà un piccolo campionatore passivo per la misurazione di No2, da indossare per una settimana. Quindi bisognerà ...

Milano , 19 feb. (Adnkronos) – Un test per i milanesi che vogliono scoprire se davvero l’ aria della loro città sia davvero inquinata o no. E’ quello ... ()

Milano, Arpa spiega al Tg La7 perché i dati su Milano inquinata sono sbagliati: ... in città saranno attive le misure anti smog di primo livello come previsto dal protocollo di ...dati pubblicati dal sito svizzero IQAir a fra scattare un allarme generale sull'inquinamento dell'aria ...

Inquinamento e prevenzione polmoni: aumenta l'asma in città, i consigli della pneumologa - iODonna: I risultati rivelano che la scarsa qualità dell'aria può costituire un ostacolo alle attività che ... Leggi anche › Inquinamento, Milano terza città peggiore al mondo Le tre cause dello smog in ...

Oltre lo smog. L'aria di Milano Più che inquinata è depressiva: Perch lo smog è fondamentalmente un fatto politico. Lo è a tal punto che per spiegare com'è l'aria a Milano non serve nemmeno ricorrere ai numeri, dato che li danno già in tanti. Per esempio, qualche ...