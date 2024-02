Smog alle stelle a Bologna | “Non andate a correre”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Locontinua a tenere inrta tutta la regione. E in particolare, a, le polveri sottili fanno registrare valori così alti che iil meteorologo Arpae Federico Grazzini suggerisce addirittura di non uscire per andare a. "Per oggi non– consiglia Grazzini sui social, alla luce dei dati che vengono dcentraline bolognesi – Stiamo registrando valori della qualità dell'aria tremendi, soprattutto ieri le polveri (Pm 2.5) si sono alzate su valori che io non ricordo di aver mai visto per questo pericoloso tipo di inquinante". Si tratterebbe, spiega ancora Grazzini, dell’"effetto combinato di giorni e giorni di inversione termica con il conseguente accumulo di inquinanti”. Quasi un mese da ...