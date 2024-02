Skype Preview introduce la trascrizione dei messaggi vocali per una comunicazione più accessibile

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per. La versione 8.113 è ora disponibile per il download su piattaforme supportate con la capacità di trascrivere iin testo leggibile e un nuovo selettore di reazioni con più emoji e un ordinamento migliorato. La… ?

Windows 10 è un sistema operativo sviluppato da Microsoft. Microsoft ha descritto Windows 10 come un "sistema operativo come servizio" che riceve aggiornamenti continui delle sue caratteristiche e funzionalità, potenziato con la capacità per gli ambienti aziendali di ricevere aggiornamenti non critici a un ritmo più lento o utilizzare patch di supporto a lungo termine che riceverà solo aggiornamenti critici, come patch di sicurezza, nel corso della loro durata quinquennale del supporto mainstream. Terry Myerson, vicepresidente esecutivo del Microsoft Windows and Devices Group, ha dichiarato che l'obiettivo di questo modello era ridurre la frammentazione attraverso la piattaforma Windows.

Skype introduce le anteprime per i PDF e altri miglioramenti: Presentazione delle anteprime in miniatura PDF in Skype! – L’ultimo aggiornamento di Skype arricchisce la tua chat con l’introduzione delle anteprime in miniatura PDF su tutte le piattaforme. Ora puoi ...