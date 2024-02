Sinwar è finito | si cerca il sostituto | per Hamas è davvero finita?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «La leadership diall'estero stando unper il suo leader nella Striscia di Gaza Yahya, poiché i battaglioni del gruppo a Khan Younis sono stati smantellati e si profila un'offensiva a Rafah». Ad affermarlo è il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. «non si fida dei suoi comandanti, questa è una cosa molto, molto evidente», dice Gallant dopo un'analisi della situazione con il capo del Comando meridionale dell'Idf, il maggior generale Yaron Finkelman. «a Gaza non risponde e non c'è nessuno con cui parlare come leader sul terreno», sostiene il ministro aggiungendo che la leadership diall'estero è alla ridi nuovi leader a Gaza. A Khan Younis, Gallant dice che circa 200 sospetti terroristi si ...

La guerra Hamas-Israele del 2023 è un conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas, iniziato il 7 ottobre 2023 come conseguenza dell'attacco di Hamas a Israele del 2023. Dopo il ritiro di Hamas con gli ostaggi entro la striscia di Gaza, l'8 ottobre Israele ha dichiarato lo stato di guerra con lo scopo ufficiale di cancellare Hamas definitivamente, iniziando prolungati bombardamenti diretti alla Striscia di Gaza dove si trovano le basi dell'organizzazione palestinese. Il 26 ottobre è iniziata anche l'avanzata di terra dell'esercito israeliano nella Striscia, con violenti combattimenti sviluppati all'interno di zone urbane densamente abitate, dove Hamas ha realizzato le proprie fortificazioni. Il conseguente coinvolgimento della popolazione civile palestinese nei bombardamenti e negli scontri, con un alto numero di sfollati, feriti e vittime, ha generato una crisi umanitaria destando l'allarme di numerose organizzazioni umanitarie e di alcuni governi, i quali hanno denunciato apertamente i metodi israeliani anche in sede ONU.

