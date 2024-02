Sinner trionfa a Rotterdam ed è il numero 3 al mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - Jannikha battuto l'australiano Alex De Minaur in due set (7-5/6-4) e ha vinto il torneo Atp 500 di. Grazie a questo successo da oggi è al terzo posto della classifica Atp, dopo aver scavalcato il russo Daniil Medvedev che l'anno scorso lo aveva battuto qui in finale. Il russo ha infatti già annunciato che non giocherà la prossima settimana al 250 di Doha e dunque dovrà scartare i punti della vittoria dell'anno scorso. La partita è stata molto combattuta dal primo all'ultimo quindici. Il primo set è stato deciso da un solo break, sul 2 pari, mentre il secondo è andato più in 'altalena', con tre break in tutto eche è riuscito a contenere l'avversario all'inizio del parziale e ad alzare ancora di più il ritmo degli scambi nella parte finale. "Sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa ...