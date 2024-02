Sinner meglio di Panatta e con Pietrangeli nel mirino

(Di lunedì 19 febbraio 2024): oggi parliamo dei tre tennisti italiani più grandi di sempre. E non è semplice: perché uno, il primo ha 23 anni, il grande Adriano classe 1950, e Nicola1933, fate voi i conti, perché qui parliamo di altri numeri. Un terzetto di quelli che ci hanno fatto sognare, qualche volta soffrire, ma vincere tanto. E tanto basta: applausi sempre e magari qualche silenzio più al posto di chiacchiericci scomposti sarebbe preferibile. Poi va sottolineata l’importanza delle vittorie diche è tutta in queste belle foto sotto, ma pur sempre in bianco e nero, quindi del tempo che fu, mentre Jannik è presente sognante.e Piertrangeli – dal più giovane al più maturo – sono i tre uomini capaci di vincere almeno uno Slam. Tutti ...

Jannik Sinner batte anche Gael Monfils ed infila la dodicesima vittoria consecutiva in incontri ufficiali tra Coppa Davis (in occasione delle Finals ... (oasport)

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali all’ATP 500 di Rotterdam 2024, portandosi ad una sola vittoria da un nuovo best ranking. L’accesso ... (oasport)

Arriva il dodicesimo titolo in carriera per Sinner . Jannik Sinner vince il titolo nell’Atp 500 di Rotterdam, battendo in finale un ottimo De Minaur. ... (laprimapagina)

Vincere un torneo subito dopo il trionfo nel primo Slam: Sinner entra nel club dei magnifici 8 (dove non ci sono Federer e Djokovic): Quello raggiunto da Sinner è un club estremamente esclusivo, composto da appena otto giocatori nell'... in cui ebbe la meglio sull'azzurro Davide Sanguinetti . Per trovare invece il primo di questa ...

Jannik Sinner, intervista esclusiva al numero 3 al mondo: "Io numero uno È un sogno, ma ci stiamo lavorando": ( Sinner è diventato numero 3 dopo la vittoria del 18 febbraio a Rotterdam , ndr). Gli altri chi ... Posso gestire ancora meglio certi momenti di difficoltà, c'è ancora molto che posso imparare dai miei ...

Sinner meglio di Djokovic, Federer e Nadal: l'impresa mancava da 23 anni: Vincere il primo Slam in carriera e poi ripetersi al torneo successivo non capita tutti i giorni. Trofeo in mano agli Australian Open e poi a Rotterdam , subito dopo: in questa maniera Jannik Sinner scrive un'altra pagina della sua storia personale e del tennis. Vincere così, di seguito, non accadeva dai tempi di Leyton Hewitt . Era il 2001, stiamo parlando di 23 anni fa, quando l'...