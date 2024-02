Sinner | il calendario dei prossimi tornei | scatta dagli Usa la corsa al trono mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo la scorpacciata dell'ultimo mese, con le affermazioni negli Australian Open e nel prestigioso torneo di Rotterdam, Janniksi prenderà un paio di settimane di riposo per poi rituffarsi a capofitto neiimpegni che lo vedranno protagonista assoluto in terra americana. epa11164200 Jannikof Italy celebrates winning the final match of the ABN AMRO Open tennis tournament, in Rotterdam, the Netherlands, 18 February 2024. EPA/SANDER KONING Il nuovo numero 3 del ranking Atp, come lui stesso ha ammesso domenica in conferenza stampa, tornerà a casa per un paio di giorni per salutare velocemente i suoi genitori che non vede ormai dall'indomani della vittoria a Melbourne, dopodichè l'azzurro farà ritorno nella sua residenza di Montecarlo per iniziare la preparazione in vista dell’importante Master 1000 di Indian ...