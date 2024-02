Sinner al numero 3? Alcaraz | voci rovinose dal circuito Atp

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La portata storica del successo di Jannikal torneo di Rotterdam si traduce nel posto3 del ranking ATP, mai così in alto un italiano nell'era Open. Adriano Panatta fu quarto nel 1976, quello della Davis cilena e del Roland Garros, così come Francesca Schiavone nel 2010, dopo il trionfo sulla terra rossa di Parigi. Nicola Pietrangeli, quando ancora non esistevano i computer, si issò al terzo posto, ma la classifica allora era stilata dai giornalisti. L'Olanda porta bene al ricciolutoche, a 18 anni e n.75 del mondo, venne invitato a Rotterdam e raggiunse i quarti di finale, miglior risultato di un giovane italiano nella storia di un torneo ATP500. Con il trionfo su De Minaur,allunga la sua striscia vincente a 15 partite, ultimo ko il 19 Novembre 2023, ATP Finals di Torino contro Djokovic, ...