Simeone | «Contento di giocare contro la mia Inter Ecco cosa mi aspetto»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Diegoracconta le proprie sensazioni su-Atletico Madrid alla vigilia della sfida di Champions League. Le parole dell’allenatore rilasciate a SportMediaset. EMOZIONE – Diegodomani sera ritorna a San Siro per-Atletico Madrid. Così l’ex nerazzurro sulle sue sensazioni: «Sono moltodi tornare a Milano e dila mia. Ho vissuto due anni meravigliosi dove la gente mi è stata molto vicino. Io ho dato tutto quello che avevo in quel momento. Nella mia testa è sempre rimasto tutto quel sentimento per questa società. Adesso competiamo con una squadra che sta molto bene, che gioca un calcio che mi piace moltissimo. È un calcio semplice, al contrario di qualcuno che pensa che sia complicato. Loro lo ...

Inzaghi: "Sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo": Thuram e Lautaro stanno giocando di più in questo momento, ma sono contento di loro come Arnautovic ... Simeone ha cambiato filosofia dopo 12 anni " Ogni allenatore fa il calcio a modo suo. Il Cholo è ...

Inter - Atletico Madrid, Inzaghi: 'Un piacere ritrovare Simeone. L'Atletico...': ... Simone Inzaghi ne ha parlato così: ' Sarà un piacere ritrovare Diego (Simeone) da avversario, ... Sanchez Thuram e Lautaro in questo momento stanno giocando di più ma sono contento anche di Arnautovic ...

Inter, Inzaghi: bello rimanere 13 anni come Simeone ma da noi si cambia presto idea: Di quella Lazio con Simeone e Inzaghi in 12 sono diventati allenatori anche grazie a Eriksson: "Ha ... "Thuram e Lautaro stanno giocando di più ma sono contento anche di Arnautovic e Sanchez per quello ...