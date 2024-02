Siemens e Università dell' Aquila | Accordo per Centro di Alta Formazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'Spa, leader mondiale nella produzione di componenti per l'automazione industriale, ha siglato uncon l'per istituire unSce Test Center, un laboratorio avanzato progettato per testare una vasta gamma di applicazioni industriali. Domani, martedì 20 febbraio, presso il campus Univaq di Monteluco di Roio, si terrà alle ore 10 un workshop di presentazione. L'evento è mirato a potenziare le competenze degli studenti di ingegneria. Tra i partecipanti, saranno presenti il rettore, Edoardo Alesse; l'ingegnere Raffaella Menconi, responsabile Education...

