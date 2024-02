Sicurezza sul lavoro | ci sono gli incentivi per le imprese | come ottenere i contributi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 – L’ultimo anno ha fatto registrare un’impennata di incidenti sule oltre mille morti in Italia. Numeri che fanno capire l’importanza di adottare nelle, a partire dalle più piccole chiamate ‘micro’, tutte le misure necessarie a tutelare i lavoratori e gli stessi imprenditori. Le risorse cie arrivano anche attraverso i bandi messi a disposizione ogni anno a livello nazionale e regionale. Il primo fra tutti è quello chiamato Isi Inail, destinato alla platea delle micro, piccole e medie. Fondi per aiutare gli imprenditori a migliorare significativamente l’ambiente die ridurre la possibilità di infortunio. Per poter accedere e sfruttare al meglio queste risorse, però, c’è bisogno di rispettare tutti i parametri e le linee guida imposte dal ...

La sicurezza può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati". In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri. Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.

Crollo a Firenze, Cacciari a La7: “Non ci può essere sicurezza sul lavoro se deve costare il meno possibile Il Fatto Quotidiano

Crollo a Firenze, Calderone: "Sicurezza sul lavoro va insegnata a scuola, renderemo norme più incisive" Fanpage.it

Incidenti sul lavoro, la mappa del pericolo in Umbria. “Troppi anche da noi, determinante la prevenzione”: Dati impietosi nel 2023, seconda regione per decessi rispetto al numero di persone occupate. La governatrice Tesei: "Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica per tenere alta l’attenzione" ...

Firenze, più di 700 cantieri in un anno: uno su quattro non è a norma: I numeri delle verifiche svolte dall’azienda sanitaria in tutta l’area fiorentina. Quelli passati al setaccio sono stati 736, irregolarità rilevate nel 26 per cento ...

Il Ministro del Lavoro Marina Calderone: impegno per la sicurezza sul lavoro: Dopo la tragedia avvenuta sul cantiere di Firenze, il Ministro del Lavoro Marina Calderone ha espresso il suo rispetto per quanto accaduto e l’impegno del governo nel garantire la sicurezza sul lavoro ...