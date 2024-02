Sicurezza | si rinnova l’asse Pd-FdI L’invito di Schlein | uniti sulle tutele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Il cordoglio non basta. Servono nuove misure, lavoriamoci insieme". La segretaria Pd, Elly, sceglie l’Abruzzo per lanciare il suo appello al governo a far qualcosa di concreto per il fermare le morti sul lavoro. Un appello che fa un passo avanti, e si sostanzia della proposta di unata collaborazione, sul modello vincente dell’emendamento bipartisan sulla fine delle ostilità a Gaza. Quest’ultimo, la scorsa settimana, era nato nel corso di due telefonate tra la segretaria dem e la premier Giorgia Meloni. Tu limi qui, aggiungi là, noi ci asteniamo, e il gioco è fatto. Questa volta i cellulari non squillano, ma la ratio è la stessa: su certi temi, fa intendere, l’interesse nazionale travalica gli schieramenti. Tanto più che la città scelta per la richiesta, Vasto, almeno nell’immaginario del centrosinistra è un ...