Sicurezza lavoro | Schlein | impegno comune

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 14.25 "Torno a rivolgermi al governo.Tutte le istituzioni devono lavorare insieme per dare risposte" sullasul.Così la segretaria del Pd. alla Direzione del partito. Un minuto di silenzio per le vittime di Firenze. Sul Medio Oriente "il governo s'impegni a fermare l'iniziativa d'Israele a Rafah,sarebbe un'ecatombe". La morte di Navalny "è responsabilità del regime spietato di Putin". Sul terzo mandato: "Sensibilità diverse tra noi. Confrontiamoci".Unitari per "costruire alternativa alla destra.Senza il Pd non c'è"