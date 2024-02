Si fa presto a dire genocidio | ma spesso si sbaglia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si fa. Una parola sinistra, riecheggiata rumorosamente, in questi ultimi tempi, dai palchi dei festival canori ai dibattiti televisivi alle piazze vocianti.a sproposito.è una parola piuttosto recente, coniata quando di genocidi era già costellata la storia. A introdurla, nel saggio “Axis Rule in Occupied Europe” stampato a Washington nel 1944, è stato un giurista ebreo polacco, Raphael Lemkin, che già si era occupato del massacro di oltre un milione di armeni nell’Impero ottomano nel corso della Prima guerra mondiale e che durante la Seconda patì quello di tre milioni di concittadini correligionari, in cui perse quarantanove dei suoi famigliari. Lemkin costruì il neologismo combinando un termine greco, ghénos (razza, stirpe, famiglia), con un suffissoide ...