Si candida per un lavoro al supermercato | “500 euro al mese per un full time | costretta a rifiutare”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ha risposto ad un annuncio online, ma quando è stata ricontattata ha dovuto rinunciare: "500alper una tempo pieno, senza alcuna prospettiva di crescita se non in tempi lunghissimi". Il racconto di Aurora a Fanpage.it.

Candida – nome proprio di persona femminile italiano

– nome proprio di persona femminile italiano Candida – nobile famiglia napoletana derivata dai Filangieri

– nobile famiglia napoletana derivata dai Filangieri Candida – genere di funghi imperfetti, della classe ifomiceti, noti in passato come Monilia . C. albicans, C. krusei, C. parakrusei, C. tropicalis, C. parapsilosis Candidosi – infezione provocata dai funghi del genere candida

– genere di funghi imperfetti, della classe ifomiceti, noti in passato come . C. albicans, C. krusei, C. parakrusei, C. tropicalis, C. parapsilosis Candida – comune italiano della provincia di Avellino

– comune italiano della provincia di Avellino Candida – commedia di George Bernard Shaw

– commedia di George Bernard Shaw Berardo Candida Gonzaga – storico e genealogista italiano

– storico e genealogista italiano Renato Candida – carabiniere italiano

– carabiniere italiano Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga – archivista, storico e genealogista italiano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Candida»

