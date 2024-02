(Di lunedì 19 febbraio 2024) Intervento della Polizia Locale dell'Unità Operativa Chiaia. Altro intervento per sedare una lite tra due senzatetto: uno è finito in ospedale. I carabinieri denunciano tre ragazzi con coltelli.

Topolino, in lingua originale noto come Mickey Mouse, è un personaggio dei cartoni animati creato il 16 gennaio 1928 da Walt Disney e Ub Iwerks, icona stessa della Walt Disney Company e della cultura popolare mondiale.

LIBERO PENSIERO La riflessione dell’architetto-urbanista Mauro Monella sulla (quasi) abolizione dei bagni pubblici a Perugia PerugiaToday

Si calano i calzoni in Galleria Umberto e defecano davanti alla scolaresca: bloccati dai vigili: Intervento della Polizia Locale dell’Unità Operativa Chiaia. Altro intervento per sedare una lite tra due senzatetto: uno è finito in ospedale. I carabinieri denunciano tre ragazzi con coltelli. Si ab ...