“Sì all’inclusione | no al bullismo” Girasoli in Movimento | al via a Pompei per i bambini delle elementari

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Parte la seconda annualità del progettoinideato dalla dottoressa Annamaria Ascione – Psicologo clinico e Psicoterapeuta, presso il II Circolo di, grazie alla sensibilità della Dirigente Anna Maria Cioffi e del DSGA Alessandro Leone. Anche per questa annualità saranno coinvolte le classi elemantari della sede de “I TRE PONTI”, cui afferisce una complessa platea scolastica caratterizzata dalla particolare esigenza di un lavoro preventivo contro i fenomeni die a favore dell’inclusione sociale. Riconosciuto esempio di UmanizzazioneCure dall’Ordine dei Medici di Napoli e condotto come studio sperimentale presso il Master in Medical Humanities della Università Suor Orsola Benincasa, per l’attenzione alle Innovazioni del Direttore di Dipartimento professoressa ...

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, divi al Festival di Sanremo 2024: ...è trasformato in un'arena di lotta contro il bullismo grazie all'... in coincidenza con la Giornata Internazionale contro il Bullismo, ...bullismo e promuovere un messaggio di accettazione e inclusione. ...

Contrastare il bullismo e sviluppare la creatività: alle scuole Pacinotti prenderà il via 'La Traccia': Inclusione sociale, sviluppo della creatività, contrasto al ... Inclusione sociale, sviluppo della creatività, contrasto al bullismo, ...utenti si alterneranno a quelle dei diversi artisti aderenti all'...

L'inclusione scolastica è realtà, non mito: 'Se il clima è sereno, mancano le condizioni per il bullismo'. La ... 'Dalla mia esperienza,posso dire che l'inclusione è possibile, ... 'Ci si riunisce tre volte all'anno, non è una cosa burocratica' ...