Short track | Alessandro Loreggia terzo sui 1500 metri a Heerenveen nella Coppa del Mondo junior

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La terza tappa stagionale delladel2023-2024 di, svoltasi tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, è andata in archivio con un podio per l’Italia sul ghiaccio del Thialf di(Olanda). Il movimento azzurro ha archiviato un brillantepostogara domenicale deimaschili grazie ad, collezionando inoltre diversi altri piazzamentitop10. Sempre sui, macompetizione andata in scenagiornata di sabato, lo stessoè arrivato quinto in Finale subito davanti al compagno di squadra ...

Short track: a Danzica ben 17 qualificazioni per l'Italia, avanti Sighel e Spechnenhauser: Nella sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track a Danzica , la spedizione azzurra ottiene un ottimo risultati, con ben 17 qualificazioni dirette su 23 potenziali complessive. Nel maschile avanti Pietro Sighel nei 500m e nei 1500m, ...

Short track, Coppa del Mondo: Pietro Sighel guida la spedizione azzurra a Danzica: Si sta per aprire la tappa di Danzica, la sesta e ultima del circuito di Coppa del Mondo di short track . Saranno 10 gli azzurri impegnati in Polonia sotto la guida dell'head coach Maggie Qi, dei tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari e dell'aiuto allenatore Lucia Peretti Viscardi. In ...

Short track, Coppa del mondo Dresda 2024: poca gloria per gli azzurri nell'ultima giornata di gare: Cala il sipario anche sulla terza e ultima giornata di gare a Dresda , dove si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. Nei 1000 metri maschili Luca Spechenhauser supera i quarti di finale, poi in semifinale non riesce a centrare l'accesso all'atto conclusivo della Finale A e deve accontentarsi di quella B,...