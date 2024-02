(Di lunedì 19 febbraio 2024)è la protagonista del, prodotto per, di cui è stato condiviso ilin attesa del debutto previsto per il 22 marzo in streaming.ha condiviso ildel nuovo: inper la, il progetto scritto e diretto da John Ridley con. Il progetto è ispirato a una storia vera e agli eventi ambientati nel 1972, quandoChisholm ha cercato di essere eletta e diventare così presidente degli Stati Uniti. Il progetto biografico: inper la...

Shirley: in corsa per la Casa Bianca, trailer e data d'uscita del film Netflix con Regina King: Su Netflix è pronto a debuttare Shirley: in corsa per la Casa Bianca, biopic su Shirley Chisholm, la prima deputata nera ...

Shirley: in corsa per la Casa Bianca, il trailer del film Netflix con star Regina King: Netflix ha condiviso il trailer del nuovo film Shirley: in corsa per la Casa Bianca , il progetto scritto e diretto da John Ridley con star Regina King . Il progetto è ispirato a una storia vera e agli eventi ambientati nel 1972, quando Shirley ...

Premi Bafta 2024: tutti i vincitori: ... e Lily Gladstone , che si ritiene sia la favorita nella corsa all'Oscar come migliore attrice, è ... sceneggiatura o produzione VINCITORE: Savannah Leaf, Shirley O'Connor e Medb Riordan, Earth Mama ...