(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'attore inglese farà parte del cast dellacon Dougray Scott e Blu Hunt.è pronto ad essere interpretato da un nuovo attore. Ladi Fargo epresterà il volto al leggendario detective di Baker Streetmystery di The CW,. Secondo la descrizione, lapone'fuori dalla propria zona di comfort, misteriosamente incapace di investigare su un caso sinistro senza mettere a rischio la vita dei suoi più cari amici'. La sinossi spiega che ad un certo punto 'entra in scena la ...

Sherlock Holmes (IPA: italiano ['rlok 'olms], inglese ['lk 'homz]) è un personaggio letterario ideato da Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo appartenente al genere letterario del giallo deduttivo. La prima apparizione avvenne nel romanzo Uno studio in rosso del 1887, ed è comparso in totale in quattro romanzi e cinquantasei racconti, quest'ultimi pubblicati singolarmente su riviste e poi raccolti in cinque volumi antologici.

Sherlock Holmes, la star di Harry Potter David Thewlis nella serie Sherlock & Daughter Movieplayer

Sherlock Holmes: annunciato il nuovo interprete del celebre investigatore! Best Movie

Sherlock Holmes: annunciato il nuovo interprete del celebre investigatore!: Una grande star del cinema britannico è chiamato a interpretare il noto detective: ecco tutti i dettagli di Sherlock & Daughter ...

Sherlock Holmes: in arrivo una serie con una star di Harry Potter: Per tutti gli appassionati di Sherlock Holmes, c'è una grande notizia in arrivo: la CW ha dato il via libera per una nuova serie.

Sherlock Holmes, in arrivo un adattamento inedito del personaggio: Sherlock Holmes, il detective più famoso al mondo, è pronto a tornare sullo schermo con un nuovo adattamento. Il progetto, ideato dalla CW, si chiamerà "Sherlock&Daughter" e seguirà il personaggio in ...