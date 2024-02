(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - Avanza, tra i, la cultura che vede l’esperienza sessuale come una performance personale, a discapito del valore di un momento fatto di responsabilità e rispetto reciproco da condividere. Come evidenziano i dati dell’Osservatorio annuale ‘e sessualit

Sesso, al via campagna 'Funziona in due': solo 43% giovani usa condom: Avanza, tra i giovani, la cultura che vede l'esperienza sessuale come una performance personale, a discapito del valore di un momento fatto di responsabilità e rispetto reciproco da condividere. Come ...

Lilo & Stitch: le prime immagini del live - action.: A Roma, un'ondata di caldo anomalo stringe in una morsa le vite di improbabili personaggi, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e l'amore come unica via d'uscita. Egoismi, infantilismi e ...

Sesso, al via campagna 'Funziona in due': solo 41% giovani usa condom: Avanza, tra i giovani, la cultura che vede l'esperienza sessuale come una performance personale, a discapito del valore di un momento fatto di responsabilità e rispetto reciproco da condividere. Come ...