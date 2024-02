Sesso | al via campagna ‘Funziona in due’ | solo 41% giovani usa condom

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Zotti (Reckitt Benckiser): "Richiamare a responsabilità e rispetto contro cultura della performance" Avanza, tra i, la cultura che vede l’esperienza sessuale come una performance personale, a discapito del valore di un momento fatto di responsabilità e rispetto reciproco da condividere. Come evidenziano i dati dell’Osservatorio annuale ‘e sessualità’ - che Durex realizza da

Latina , 5 febbraio 2024 – L’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina , Annalisa Muzio, chiarisce in merito alla vicenda di via Piave . “E’ ... (ilfaroonline)

Firenze , 10 febbraio 2024 – Immagini che fanno male, perchè denotano totale disprezzo per i beni pubblici. Il giardino di via Mariti, lungo il ... (lanazione)

Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - Avanza, tra i giovani , la cultura che vede l'esperienza sessuale come una performance personale, a discapito del ... (liberoquotidiano)

Lilo & Stitch: le prime immagini del live - action.: A Roma, un'ondata di caldo anomalo stringe in una morsa le vite di improbabili personaggi, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e l'amore come unica via d'uscita. Egoismi, infantilismi e ...

Al Teatro Golden di Roma in scena Arancione: ... a quelle più grandi, come quelle di un figlio che si mette con una persona del suo stesso sesso. È ... Info e prenotazioni Teatro Golden Via Taranto, 36, 00182 Roma RM Telefono: 06 7049 3826

Past Lives guida il box office italiano con un milione di euro: ...di una creatura riportata alla vita da uno scienziato attraverso la scoperta del mondo (e del sesso)...del cinecomic incentrato sulla nuova villain dei fumetti di Spider - Man a raggiungere la via del ...