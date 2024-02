Serie D Il Lentigione fa la voce grossa a Ravenna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024): Cordaro, Marino, Tirelli (13’ s.t. Varriale), Campagna (23’ s.t. Sare), Nappello, Rrapaj (1’ s.t. Alluci), Magnanini, Boccardi (1’ s.t. Diallo), Mancini, Esposito, Pavesi. A disp. Rossi, Gobbo, Spezzano, Calandrini, Agnelli. All. Gadda.: Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala (23’ st. Roma), Formato (40’ s.t. Montipò), Manzotti, Bocchialini (13’ s.t. Cortesi), Battistello, Macchioni, Martini (10’ s.t. Casucci), Nappo. A disp. Zovi, Nanni, Ricciardi, Turri, Manco. All. Beretti. Arbitro: Eremitaggio di Ancona (Galieni di Ascoli Piceno e Maroni di Fermo). Reti: p.t. 18’ Manzotti, 40’ Sala; s.t. 4’ Diallo. Note: ammoniti Nappo, Campagna, Nappello; al 49’ s.t. espulso Diallo. Giornata molto strana la 23ª del girone D diD, con le due prime in classifica, ...