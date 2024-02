Serie D giornata 27 | il Siracusa cade a San Luca | il Trapani vola a +10 All' Igea il derby del tirreno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ritornano le emozioni del girone I diD, ai box per una settimana per seguire da vicino il percorso della Rappresentativa LND Under 19 impegnato al Viareggio Cup,ta agli ottavi di finale dove ad attendere i ragazzi di Giuliano Giannichedda saranno i brasiliani dell’Ibrachina. Weekend che, con molta probabilità, lascia un solco definitivo sul campionato con ilcaduto nell’anticipo...

Milano terza città peggiore al mondo Le tre cause dello smog in Pianura Padana: ... a causa di una serie di fattori, ha superato la soglia di guardia, con maggiori rischi per la ... Ci affidiamo all'Arpa Lombardia Anche l'agenzia, nella giornata di domenica 18 febbraio, monitorando il ...

Una Juve piccola piccola. Verona - Juventus: le impietose pagelle!: Meno male che a Bremer hanno dato una sola giornata di squalifica. DANILO 6 Fa il boia e l'... Della serie: la sfiga, quella dalla vista acuta. CAMBIASO 5 Il mister crede in lui e lui ce la mette tutta, ...

Màkari, la serie che potrebbe ma non ci pensa nemmeno un po': Lì, lo portano via, per fortuna, perché sotto di lui si staglia il mare di Sicilia e una giornata fantasmagorica, una delle tante. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <