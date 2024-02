Serie C | L’Avellino torna alla vittoria e batte 2-1 la Casertana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella sera del 19 febbraio vanno in scena sette match validi per il ventisettesimo turno del campionato diC 2023/24.sfida lain una sfida diretta terminata 2-1. Sugli altri campi, il Cesena vince sul Sestri Levante per 3-1 e il Legnano ha la meglio sul Fiorenzuola per 2-1. La partita tra Avellino e, scontro tra seconda e terza classificata, si dimostra sin da subito accesa. Il risultato si sblocca dopo appena due minuti, con Patierno che portain vantaggio. I Lupi raddoppiano poco dopo, con D’Ausilio che segna la rete del 2-0 al 14?. Laperò non tarda a rispondere e Curcio parte dal dischetto al 20‘, dimezzando le distanze. Il resto del primo tempo non regala altre reti e si va a riposo sul 2-1. Nella seconda metà di gioco, ...