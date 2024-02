SERIE B NAZIONALE Bechi e Filippini rialzano Ozzano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Vicenza 78 New Flying Balls 98 VICENZA: Bugatti 15, Riva 10, Antonietti 8, Carr ne., Cernivani 8, Cucchiaro 7, Lurini 3, Brescianini, Campiello, Ambrosetti 9, Brambilla 10, Terenzi 8. All. Cilio. NEW FLYING BALLS: Myers 1,23, Bastone 18, Zambianchi, Martini, Terzi 2,21, Cortese 18, Piazza 9, Zanasi. All. Conti. Arbitri: Chiarugi e Giustarini. Note: parziali 25-23; 41-43; 60-75. Tiri da due: Vicenza 21/30; New Flying Balls25/41. Tiri da tre: 8/27; 6/20. Tiri liberi: 12/18; 24/30. Rimbalzi 37; 28.