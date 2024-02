Serie A 2023 2024 | ascolti Dazn venticinquesima giornata | Monza-Milan la partita più vista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono 5.373.376 i telespettatori che hanno assistito sualladi. Lapiùdi questo turno di campionato è stata, finita 4-2 per i biancorossi di Raffaele Palladino, con 1.138.821 telespettatori. Secondo posto per Verona-Juventus 2-2 (952-219), seguita da Frosinone-Roma 0-3 (736.038), Napoli-Genoa 1-1 (654.306) e Inter-Salernitana 4-0 (585.380). Ladei nerazzurri, come quella dei biancocelesti e Atalanta-Sassuolo, era disponibile anche su Sky. Ecco tutti i numeri. GLIDELLADIA ...

Le Probabili formazioni di Genoa-Udinese , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 20:45 di sabato 24 ... (sportface)

La diretta LIVE di Avellino-Casertana , match valido per il girone C di Serie C 2023 / 2024 . Scontro decisivo al Partenio-Lombardi per le ambizioni ... (sportface)

La giustizia climatica, ovvero come sovvertire la transizione ecologica dall'alto: L'era della Giustizia climatica (2023, edizioni Orthotes) fa un resoconto complessivo dei processi ...e anche le cause di quest'ultima ricadono sulle persone è molto differenziata in base ad una serie ...

Bitcoin a 100.000 dollari 3 fattori chiave dietro al prossimo rally: ...un recupero impressionante nel corso del 2023, Bitcoin ha tutte le carte in regola per prolungare la corsa e raggiungere nuovi record. Non si tratta solo di previsioni audaci, ma anche di una serie ...

Con "Sangue loro" Pablo Trincia dimostra che non è vero che l'Italia non ha mai subito attentati di matrice islamica: ecco perché e cosa c'è ...: ... e dopo la fortuna di Dove nessuno guarda (2023), dedicato invece al caso di Elisa Claps , arriva ... Nello specifico, a partire dal 1985 la Capitale fu al centro di una serie sanguinosi attacchi ...