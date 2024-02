Sequestrati 24 coltelli da cucina al mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ventiquattrodaa lama lunga sono statidagli agenti dell’Ufficio Polizia commerciale e tutela del consumatore della Polizia locale di Ravenna. Gli agenti li hanno trovati durante un controllo alambulante del sabato in piazza Sighinolfi. Le lame erano in vendita in un banco, allestito da un ambulante con regolare licenza per la vendita di abbigliamento. L’uomo, un trentenne del Pakistan, durante gli accertamenti è risultato essere sprovvisto della necessaria licenza del questore ex articolo 37 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per la vendita di oggetti da punta e da taglio. Gli agenti della Polizia locale hanno dunque sequestrato i