“Sentite cosa dicono” Urla fuori dalla casa | il Grande Fratello non censura e i concorrenti sanno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La scorsa settimana Alfonso Signorini ha strigliato alcunidela causa del loro comportamento con Beatrice Luzzi. Dopo aver mandato in onda il video che mostra l’attacco di Marco Maddaloni all’attrice, il conduttore ha preso la parola sgridando i componenti del branco: “L’uno contro tutti c’è stato più volte. Come con Mauro Marin, Soleil Stasi e Floriana Secondi, ma certe situazioni poi diventano pesanti per chi le vive”. “E vi avviso che diventano pesanti anche per il pubblico perché non siete più divertenti e nemmeno leggeri. Questo vi voglio dire. Voi dovete tenere compagnia al pubblico, lo dovete allietare. Duriamo sei mesi, siamo gli unici. – ha detto Alfonso Signorini – Dovete portare sorrisi e non tensioni. Le liti ci stanno, ma non può essere l’unica componente del gioco. Perché altrimenti ...